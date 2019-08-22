5 сентября на острове «Новая Голландия» стартует II Международный книжный фестиваль «Ревизия». В рамках программы крупные и независимые издательства представят свои релизы, пройдут круглые столы и встречи с авторами, а также состоится премьера документального фильма о Владимире Сорокине «Сорокин трип».

Темой нового сезона фестиваля стала «реальность вне себя» и возвращение магического сознания в актуальное поле — процесс связан с кризисов «больших идей», разочарованием в проекте будущего и разрывом с многовековой культурной традицией, не справляющейся с описанием нового мира.

В рамках фестиваля состоится выступление французского социолога Люка Болтански «Реальность против реальности: исследование политической метафизики 20 века», дискуссия Юрия Слезкина и Бориса Куприянова о бестселлере «Дом правительства», а также встречи с авторами, круглые столы и даже серия дискуссий в «Рюмочной».

Специально для фестиваля будет напечатана вторая серия книг «Петербургский текст» — с текстами городских авторов, которые в разных жанрах представляют мифологию Петербурга 20 века. Кроме того, отдельно будет выпущена карта-справочник, в которой можно найти все книжные магазины Петербурга, и особое издание, текст в котором набран шрифтом Брайля — проект, созданный Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.

Одним из ключевых событий фестиваля «Ревизия» станет премьера документального фильма о писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип». В мероприятии примут участие авторы картины — журналисты Антон Желнов и Юрий Сапрыкин. В широкий прокат с отдельными региональными премьерами лента выйдет 12 сентября и расскажет о жизни и творчестве Владимира Сорокина в формате интервью.

«Миссия фестиваля — создать платформу первого в Петербурге международного книжного фестиваля и собрать на ней не только ведущие издательства интеллектуальной литературы и независимые книжные магазины, но и различные городские инициативы, которые работают в сфере культурного просвещения и производства», — говорят организаторы.

II Международный книжный фестиваль «Ревизия» пройдет на Новой Голландии с 5 по 8 сентября. Вход свободный.