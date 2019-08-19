Вышел новый сборник рассказов Александра Цыпкина «Девочка, которая всегда смеялась последней»

Из интервью для «Собака.ru»:

Понять, что консерватизм идет современному человеку как Соеву пенсне, а главное, что он никуда не денется, можно попробовать и что-то иное без угрозы потери своей ключевой компетенции. Еще недурно понимать, что консерватизм противозачаточен, а Питер всегда отличался сексуальной раскрепощенностью. Ну и наконец осознать, что сегодня многие питерцы именно из-за своего консерватизма никак не перестанут быть ленинградцами, а город уже двадцать шесть лет как переименовали.

Ну, во-первых, Питер учит тому, что репутация важнее денег. Это, кстати, отличает питерских от всех остальных приезжих в Москве. Наши понимают, что обманешь сегодня на копейку — завтра потеряешь рубль. У нас же дворы-колодцы, а в колодец нельзя плевать. В Питере все ключевые позиции люди занимают десятилетиями, от директора правильной школы до директора чего угодно. А школа-то у нас одна, и всего остального у нас по одному. И все друг друга знают. Объявят тебя подлецом — все, считай расстреляли. В Москве же круговорот людей такой, что можно отношениями с кем-то и рискнуть ради наживы или еще какой пакости. Во-вторых, Питер — город с более высоким уровнем внутренней свободы и с более низким уровнем ханжества. Это, конечно, мне помогло. Я не боюсь никаких тем и готов над всем посмеяться, особенно над собой.