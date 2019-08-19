Вышел новый сборник рассказов Александра Цыпкина «Девочка, которая всегда смеялась последней»
В издательстве «АСТ» вышел новый сборник рассказов писателя, сценариста и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Цыпкина «Девочка, которая всегда смеялась последней». Книга уже появилась в продаже.
В третьей по счету книге Цыпкина собраны как совершенно новые рассказы, так и уже известные зарисовки, прочитанные ранее перед театральной публикой — например, новелла «Снег» о жизни за облаками, проза «Мадо», ставшая русской вариацией сериала «Во все тяжкие» и предновогодняя сказка «Не скажу».
К выходу третьей книги «Девочка, которая всегда смеялась последней» также приурочена новая программа чтений с участием Константина Хабенского и Александра Цыпкина. Обложку сборника создала иллюстратор и графический дизайнер Анна Ксенз, которая также работала над оформлением предыдущих книг Цыпкина и афиш его выступлений.
Напомним, в марте Борис Гребенщиков презентовал клип на песню «Темная как ночь», в основу сюжета которого заложен новый взгляд на историю «Анны Карениной». В главных ролях Юлия Пересильд, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Матвей Лыков. Машиниста сыграл Константин Хабенский. Сценаристом работы выступил Александр Цыпкин. Позже клип признали лучшим короткометражным фильмом на Фестивале независимого кино в Вене VIFF-2019, а также лучшим музыкальным видео на фестивале Moscow Shots. Ранее по его сценарию также запустили производство триллера с Ксенией Раппопорт и Константином Хабенским — сюжет состоит из 15 диалогов и рассказывает о любви, предательстве и лжи.
Александр Цыпкин
Понять, что консерватизм идет современному человеку как Соеву пенсне, а главное, что он никуда не денется, можно попробовать и что-то иное без угрозы потери своей ключевой компетенции. Еще недурно понимать, что консерватизм противозачаточен, а Питер всегда отличался сексуальной раскрепощенностью. Ну и наконец осознать, что сегодня многие питерцы именно из-за своего консерватизма никак не перестанут быть ленинградцами, а город уже двадцать шесть лет как переименовали.
Ну, во-первых, Питер учит тому, что репутация важнее денег. Это, кстати, отличает питерских от всех остальных приезжих в Москве. Наши понимают, что обманешь сегодня на копейку — завтра потеряешь рубль. У нас же дворы-колодцы, а в колодец нельзя плевать. В Питере все ключевые позиции люди занимают десятилетиями, от директора правильной школы до директора чего угодно. А школа-то у нас одна, и всего остального у нас по одному. И все друг друга знают. Объявят тебя подлецом — все, считай расстреляли. В Москве же круговорот людей такой, что можно отношениями с кем-то и рискнуть ради наживы или еще какой пакости. Во-вторых, Питер — город с более высоким уровнем внутренней свободы и с более низким уровнем ханжества. Это, конечно, мне помогло. Я не боюсь никаких тем и готов над всем посмеяться, особенно над собой.
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