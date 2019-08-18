Джордж Мартин рассказал в интервью The Guardian о работе над финальной книгой «Песни Льда и Пламени»

Автор фэнтезийной саги «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов», Джордж Мартин не внесет изменения в финал книги, несмотря на недовольство поклонников. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Петиция с требованием, чтобы канал HBO переснял последний сезон, подписана миллионом зрителей. Однако писатель заявил, что телевизионная адаптация его романов никак не повлияет на дальнейшую работу. «Это ничего не меняет вообще... Вы не можете угодить всем, поэтому вы должны угодить себе», – отметил Мартин в интервью. Фанаты могут строить свои теории, однако теперь автор относится к ним спокойнее: «Я избавился от всего этого ... некоторые теории верны, а некоторые – ошибочны. Они узнают, когда я закончу».

Джордж Мартин также признался в том, что сериал отрицательно сказывался на его продуктивности. «То, что должно было ускорить меня, на самом деле замедлило. Каждый день я садился писать, и даже если бы у меня был хороший день… я чувствовал себя ужасно, потому что думал: «Боже мой, я должен закончить книгу. Я написал только четыре страницы, когда должен был написать 40», – поделился он.

Экранизация «ПЛиО» принесла и другие сложности: Мартин перестал ходить на встречи с поклонниками, как раньше. «Я не хочу идти на вечеринку, где бесконечная череда людей хочет сделать со мной селфи. Потому что это не так весело, как в старые времена. Это работа, – говорит он. – Я не могу больше ходить в книжный магазин, а это было моим любимым делом. Бродить, снимать несколько книг, читать немного, уходить с вещами, о которых я никогда до этого не слышал. Теперь, когда я иду в книжный магазин, меня узнают в течение 10 минут, и вокруг меня толпа. Таким образом, вы многое получаете, но вы также и теряете».