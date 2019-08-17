В Швейцарии найдены неизвестные эскизы Экзюпери для «Маленького принца»

В старинном доме, который расположен на севере Швейцарии, были обнаружены иллюстрации к сказке «Маленький принц», выполненные самим автором – Антуаном де Сент-Экзюпери. Они хранились в картонной папке в доме умершего коллекционера Бруно Стефанини среди десятков тысяч других произведений искусства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство France-Presse.

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По словам Элизабет Гроссманн, хранителя Фонда искусства, культуры и истории в городе Винтертур, наброски сохранились «в очень хорошем состоянии». Всего было найдено три рисунка, выполненные тушью и акварелью: Маленький принц и лис; удав, проглотивший слона и пьяница, который сидит за столом на своей планете. Здесь же содержалось стихотворение с небольшими набросками и любовное письмо, адресованное жене Сент-Экзюпери Консуэло.

Коллекционер Бруно Стефанини, скончавшийся в декабре 2018 года, приобрел эти эскизы на аукционе в 1986 году в Бевайсе. Известно, что он был владельцем одной из крупнейших художественных коллекций Швейцарии.