20 августа в издательстве «РИПОЛ классик» выходит новая книга автора бестселлера «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт — «Город женщин». Действие романа развернется в Нью-Йорке в 1940 году, а главной героиней станет девятнадцатилетняя Вивиан Моррис, впервые оказавшаяся в волшебном мире бурлеска.

По сюжету, девятнадцатилетнюю Вивиан Моррис отчисляют из колледжа за неуспеваемость, после чего родители отправляют ее на Манхэттен к тете Пэг — владелице театра под названием «Лили». Неискушенная девушка впервые попадает в волшебный мир бурлеска — где балом правят бойкие танцовщицы, красавцы-актеры и прожженные импресарио.

Книга делится на две половины, которые отражают реальные обстоятельства жизни писательницы. Первая — искристая и похожая на шоу, которое ставят в театре «Лили» герои романа, вторая — сдержанная, рассказывающая о первом столкновении молодой девушки со взрослой жизнью. Во время ее написания Гилберт тяжело переживала смерть своей близкой подруги и партнера Райи Элиас.

Новая книга Элизабет Гилберт во многом посвящена моде и тому, как человек конструирует свой образ с помощью одежды. Так, героиня романа Эдна Паркер Уотсон, британская актриса, стала прототипом писательницы Донны Тарт. С помощью персонажа автор дает советы о моде, том, как держать себя, не гнаться за тенденциями и создать свой собственный стиль.

«Элизабет Гилберт последовательна в своем творчестве, в каждой новой книге остается верна себе. Неважно, пишет ли она автобиографический роман о том, как пережить тяжелый период в жизни, рассчитанный на очень широкую аудиторию, толстый роман-стилизацию под повествование девятнадцатого века, или вот как сейчас водевильную комедию об ошибках молодости и взрослении, она повторяет одну и ту же мысль. Женщина имеет право быть счастливой так, как ей хочется. Женщина имеет право горевать, любить, жить так, как хочется ей, без оглядки на общество и навязываемые им стереотипы», — рассказывает переводчик и редактор Анастасия Завозова.