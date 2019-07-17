Новая книга Виктора Пелевина выйдет в августе 2019 года

Новая книга одного из самых загадочных российских авторов, Виктора Пелевина, выйдет в издательстве «Эксмо» уже в августе этого года. Название грядущего произведения, а также его сюжет держатся в строжайшей тайне. Считаем дни, чтобы узнать!

Предыдущая работа Пелевина, роман «Тайные виды на гору Фудзи», увидела свет 27 сентября 2018 года. В книге Пелевин развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. А также затрагивает тему классических буддистских медитаций и описывает аспекты современной России и Древнего Востока, проблему ненасытности человечества в постижении мира и получении счастья.

Напомним, в 2017 году, в честь 55-летия писателя Виктора Пелевина, активисты творческого объединения «Шмели-Сумели» развесили баннеры с его цитатами. Строки из его произведений тематически соотносятся с конкретной локацией и ее общественным образом. Осенью прошлого года стало известно, что Константин Богомолов вместе с «Мастерской Брусникина» поставят спектакль по роману «iPhuck 10» Виктора Пелевин — в главных ролях Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз.