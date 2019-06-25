Историк-архивист, специалист по архитектуре с уточнением на «автомобильной инфраструктуре» начала 20 века Ольга Шурыгина презентует книгу об истории петербургских гаражей. В ней — о многоэтажных паркингах времен Первой мировой войны, общежитиях для шоферов, а также детально о том, как архитекторы придумывали самые прогрессивные конструкции.

Работа получила название «Гаражи Петербурга 1900-1910-х годов. История и архитектура», в составлении которой принимали участие многие петербуржцы — от сотрудников Государственного Эрмитажа и Государственного музея-заповедника «Царское село» до автора Telegram-канала «Советский Ленинград», петербуржца Михаила Крайнова.

В «Гаражи Петербурга 1900-1910-х годов. История и архитектура» расскажут о становлении гаражного дела — как аристократические особняки обзаводились специальными боксами для автомобилей, которые со временем становились самостоятельными помещениями, как во время Первой мировой войны существовали многоэтажные паркинги и кто стоял за прогрессивными архитектурными решениями.

В книге также появятся рецензии, авторами которых выступили директор Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета Артур Токарев и редактор журнала «Российская история» Владимир Круглов.

Напомним, ранее тележурналист Павел Никифоров запустил YouTube-канал «Ленинбург», на котором публикуются видео о культуре, истории и архитектуре Петербурга — в первом выпуске экскурсовод и автор Telegram-канала «Советский Ленинград» Михаил Крайнов рассказал про «несбывшийся Ленинград».