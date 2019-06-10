Как организуются DDoS-атаки и почему за них не наказывают? Что мы узнали из книги «Вторжение. Краткая история русских хакеров»

В издательстве Individuum вышла книга журналиста Даниила Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров», в которой рассказывается история тех, кто зарабатывает на уязвимости в сети: от матшкол и постсоветской нищеты к мировой кибервойне и транснациональным преступным группировкам. «Собака.ru» публикует несколько интересных фактов, которые мы узнали из этого исследования.

Из школьника в хакера

Первые хакеры были обычными подростками, которым нравилось разбираться в устройствах компьютеров и играть в видеоигры. «Программист Антон Мельников подробно вспоминал, на какие ухищрения ему и его другу Мише приходилось идти, чтобы играть в компьютерные игры. «"Болеть" дома я не мог, так как у нас жила бабушка, поэтому каждое утро приходилось мучительно вставать и переться как будто бы в школу. Вместо школы я шел к Мише, но была проблема: его дом был ровно напротив школы. Так как в этот момент все одноклассники и учителя тоже шли в школу, приходилось играть в шпиона: идти аккуратно, нарезать круги, прятаться за сугробами etc. Потом пасти, когда отец Миши свалит на работу». Были и другие трудности. «Отец Миши увидел появляющуюся у него зависимость [от игр и интернета] и собрал чудо-девайс, который подавал электричество на комп только при наличии ключа, — вспоминает Мельников. — Миша ключ, конечно, ******* (украл — прим. ред.) и сделал копию». Потом отец Миши стал убирать монитор в кладовку. «Но и тут решение было найдено. У двери были большие зазоры, и мы просто научились снимать ее с петель, — продолжает Мелников. — Самая жесть случалась, когда кто-то звонил в дверь. Нужно было оперативно отключить монитор, оттащить его в кладовку и поставить дверь на место».

DDoS-атаки от «Ростеха»

В 2015 году Василий Бровко, который работал начальником департамента коммуникаций в «Ростехе», показал продукт для организации DDoS-атак программисту Александру Варе. «"Давайте проверим на slon.ru", — предложил Бровко, до этого молчавший (я воспроизвожу его реплику со слов Вяри). «Слон» (сейчас называется Republic), одно из самых популярных независимых новостных СМИ в России, атаковали на мощности 10 Гбит/с. Сайт перестал открываться и лежал несколько минут. Позже тогдашний главный редактор "Слона" Максим Кашулинский подтвердил мне, что 5 февраля 2015 года они зафиксировали атаку, которая на две минуты обрушила сайт».