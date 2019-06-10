Как организуются DDoS-атаки и почему за них не наказывают? Что мы узнали из книги «Вторжение. Краткая история русских хакеров»
В издательстве Individuum вышла книга журналиста Даниила Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров», в которой рассказывается история тех, кто зарабатывает на уязвимости в сети: от матшкол и постсоветской нищеты к мировой кибервойне и транснациональным преступным группировкам. «Собака.ru» публикует несколько интересных фактов, которые мы узнали из этого исследования.
Из школьника в хакера
Первые хакеры были обычными подростками, которым нравилось разбираться в устройствах компьютеров и играть в видеоигры. «Программист Антон Мельников подробно вспоминал, на какие ухищрения ему и его другу Мише приходилось идти, чтобы играть в компьютерные игры. «"Болеть" дома я не мог, так как у нас жила бабушка, поэтому каждое утро приходилось мучительно вставать и переться как будто бы в школу. Вместо школы я шел к Мише, но была проблема: его дом был ровно напротив школы. Так как в этот момент все одноклассники и учителя тоже шли в школу, приходилось играть в шпиона: идти аккуратно, нарезать круги, прятаться за сугробами etc. Потом пасти, когда отец Миши свалит на работу». Были и другие трудности. «Отец Миши увидел появляющуюся у него зависимость [от игр и интернета] и собрал чудо-девайс, который подавал электричество на комп только при наличии ключа, — вспоминает Мельников. — Миша ключ, конечно, ******* (украл — прим. ред.) и сделал копию». Потом отец Миши стал убирать монитор в кладовку. «Но и тут решение было найдено. У двери были большие зазоры, и мы просто научились снимать ее с петель, — продолжает Мелников. — Самая жесть случалась, когда кто-то звонил в дверь. Нужно было оперативно отключить монитор, оттащить его в кладовку и поставить дверь на место».
DDoS-атаки от «Ростеха»
В 2015 году Василий Бровко, который работал начальником департамента коммуникаций в «Ростехе», показал продукт для организации DDoS-атак программисту Александру Варе. «"Давайте проверим на slon.ru", — предложил Бровко, до этого молчавший (я воспроизвожу его реплику со слов Вяри). «Слон» (сейчас называется Republic), одно из самых популярных независимых новостных СМИ в России, атаковали на мощности 10 Гбит/с. Сайт перестал открываться и лежал несколько минут. Позже тогдашний главный редактор "Слона" Максим Кашулинский подтвердил мне, что 5 февраля 2015 года они зафиксировали атаку, которая на две минуты обрушила сайт».
Почему хакеров почти не наказывают
«Мой источник, работа которого связана с кибербезопасностью, утверждает, что российских хакеров, взламывающих зарубежные системы, почти никогда не наказывают — чаще привлекают для работы на государство. Все российские хакеры знают присказку "Не работай по ru"; иными словами — нельзя, находясь в России, атаковать российские банки и компании. В последние десятилетия в России спецслужбам удалось разгромить большинство крупных хакерских группировок, которые нарушили главное правило: Carberp (похитили около полутора миллиардов рублей со счетов российских банков), Anunak (похитили более миллиарда рублей со счетов российских банков), Paunch (создавали платформы для атак, через которые проходили до половины заражений по всему миру) и так далее. Доходы таких группировок сопоставимы с заработками торговцев оружием, а состоят в них десятки людей помимо самих хакеров — охранники, водители, обнальщики, владельцы сайтов, на которых появляются новые эксплойты, и так далее».
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