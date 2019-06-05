В петербургских книжных и барах прочитают отрывки из «Улисса» Джеймса Джойса

16 июня в Петербурге проведут «Блумсдэй» . В книжных магазинах и барах города прочитают отрывки из модернистского романа ирландского писателя Джеймса Джойса «Уллис» — от Литейного до Некрасова.

На родине автора, в Дублине, подобное событие проводят ежегодно. Петербургские поклонники Джойса пройдутся маршрутом Блума, главного героя книги — от Литейного до Некрасова. В каждой из точек-участников акции актеры Анвар Либабов, Варвара Репецкая, Наталья Шамина, Андрей Шимко, Илья Дель и Евгения Игумнова прочитают книжные отрывки.

Маршрут начнется в 12:00 в книжном магазине «Все свободны» — там расположится «башня Мартелло в Сандикове». В 13:00 в книжном магазине «Желтый двор» откроется «Берег Сандимаунт». В 14:00 в «Фаренгейте 451» появится «кладбище Гласневин». В 15:00 в «Подписных изданиях» на Литейном организуют офис «Фрименс джорнэл». В 16:00 книжный магазин «Порядк слов» превратится в «Графон-стрит». Кроме книжных, в акции участвует паб O'duvan и бар Union — там пройдет заключительная вечеринка, стилизованная под отель «Ормонд».

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«Улисс» — модернистский роман ирландского писателя Джеймса Джойса. Роман повествует об одном дне дублинского обывателя еврейского происхождения Леопольда Блума. Этот день Блум проводит в издательстве, на улицах и в кафе Дублина, на похоронах своего знакомого, на берегу залива, в родильном доме, где он знакомится со Стивеном Дедалом, молодым учителем в местной школе, в притоне и, наконец, в собственном доме, куда он поздно ночью приводит изрядно выпившего Дедала, лишившегося крова. Главной интригой романа является измена жены Блума, о которой Блум знает, но не предпринимает против нее никаких мер.