Сегодня, 5 июня, генеральный директор литературной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе объявил обнародовал шорт-лист финалистов 2019 года. Всего в список попали произведения 12 авторов — среди них победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин , Алексей Сальников и Роман Сенчин.

Финалистами литературной премии «Большая книга»-2019 стали Сухбат Афлатуни с романом «Рай земной», Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы», победитель неЦеремонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин с книгой «Брисбен», Александр Гоноровсий «Собачий лес», Линор Горалик «Все способные дышать дыхание», Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за работу «Венедикт Ерофеев: посторонний», Евгений Некрасова «Калечина-малечина», Алексей Сальников «Опосредованно», Роман Сенчин «Дождь в Париже», Григорий Служитель «Дни Савелия», Вячеслав Ставецкий «Жизнь А. Г.» и Гузель Яхина с книгой «Дети мои».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежны приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу. Объявление лауреатов состоится до конца года.

Напомним, 27 февраля писатель и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин, автор романа «Лавр», за который он получил премию «Большая книга», стал лауреатом литературной премии Александра Солженицына-2019 — «за вдохновенный стиль художественного письма».

Роман Водолазкина «Брисбен» не автобиографический, но, как отметил писатель, в нем много мест и событий, которым он был свидетелем. Начальная часть книги отражает воспоминания Водолазкина о Киеве, где он вырос и жил до 22 лет. «Это замечательный город, который в моей памяти согрет любовью и светом радости», — отметил Евгений Германович. Затем герой «Брисбена» переезжает в Петербург, что также соответствует хронологии жизни писателя.