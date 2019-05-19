Петербургская писательница Фигль-Мигль выпустила новую книгу «Долой стыд»
Таинственная писательница из Петербурга, скрывающаяся под псевдонимом Фигль-Мигль, выпустила новую книгу «Долой стыд». В ней постсоветский Петербург принимает человеческие страсти и слабости, а сам роман полон отсылок к современникам и классикам и современникам — найдете все «пасхалки»?
Конспирологи приписывали авторство ее книг Павлу Крусанову, Виктору Топорову, Татьяне Москвиной и Михаилу Трофименкову. В короткий список «Нацбеста» проходил и роман «Ты так любишь эти фильмы», некоторые главы которого написаны от лица таксы. Самуил Лурье, описывая Фигля-Мигля, отметил «тотальную иронию», «рефлексию и скрытность», «невероятную начитанность».
«За этим псевдонимом скрывается сотрудница петербургского филфака. Наверное, в качестве Фигля-Мигля она выглядит интереснее, чем под своим реальным именем и в своем реальном качестве Ну кто бы ее знал в качестве Екатерины Н.? Никто бы и внимания не обратил. А после Фигля-Мигля она дает информационный повод», — прокомментировал еще в 2013 году критик и писатель Дмитрий Быков.
Екатерина Чеботарева печаталась в журналах «Нева» и «Звезда». Автор романов «Щастье» (2010), «Ты так любишь эти фильмы» (2011. С этим романом попала в лонг-лист премии «Нос», шорт-лист «Нацбеста» и шорт-лист премии Довлатова) и «Волки и медведи» (2012). В 2017 году в продажу поступил новый роман «Эта страна», который также был номинирован на литературную премию «Национальный бестселлер».
Фигль-Мигль
Из эксклюзивного интервью для «Собака.ru»:
Мой жанр, полагаю, называется «философский комический роман». Я чувствую себя писателем, которого интересуют вопросы метафизики, но я не в состоянии устраивать по этому поводу эпопею в духе Льва Толстого. Мне проще сделать, чтобы было смешно. Возможно, некоторым это мешает видеть собственно проблематику, но тут не моя вина. По этому поводу могу рассказать историю своего псевдонима, вызвавшего столь горячую реакцию у разных людей. Он был придуман давным-давно для газеты «Сорока», которая была бумажным прототипом нынешних соцсетей. Потом, еще в 1990-е, я пришла с романом в журнал «Нева». И старая редакция очень по-доброму ко мне отнеслась — и покойный Борис Никольский, и Самуил Лурье, а затем они потратили много времени, чтобы меня от этого псевдонима отговорить. Но мне еще и тридцати не было, поэтому я подумала: «Старые пердуны недовольны, значит, отличный псевдоним». Что он означает? Что написано, то и означает: что автор фигляр, паяц, гаер, шут гороховый. Это мой привет всем людям, которые смотрят в зеркало и видят там совесть нации.
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