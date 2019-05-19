Петербургская писательница Фигль-Мигль выпустила новую книгу «Долой стыд»

Таинственная писательница из Петербурга, скрывающаяся под псевдонимом Фигль-Мигль, выпустила новую книгу «Долой стыд». В ней постсоветский Петербург принимает человеческие страсти и слабости, а сам роман полон отсылок к современникам и классикам и современникам — найдете все «пасхалки»?

Конспирологи приписывали авторство ее книг Павлу Крусанову, Виктору Топорову, Татьяне Москвиной и Михаилу Трофименкову. В короткий список «Нацбеста» проходил и роман «Ты так любишь эти фильмы», некоторые главы которого написаны от лица таксы. Самуил Лурье, описывая Фигля-Мигля, отметил «тотальную иронию», «рефлексию и скрытность», «невероятную начитанность».

«За этим псевдонимом скрывается сотрудница петербургского филфака. Наверное, в качестве Фигля-Мигля она выглядит интереснее, чем под своим реальным именем и в своем реальном качестве Ну кто бы ее знал в качестве Екатерины Н.? Никто бы и внимания не обратил. А после Фигля-Мигля она дает информационный повод», — прокомментировал еще в 2013 году критик и писатель Дмитрий Быков.

Екатерина Чеботарева печаталась в журналах «Нева» и «Звезда». Автор романов «Щастье» (2010), «Ты так любишь эти фильмы» (2011. С этим романом попала в лонг-лист премии «Нос», шорт-лист «Нацбеста» и шорт-лист премии Довлатова) и «Волки и медведи» (2012). В 2017 году в продажу поступил новый роман «Эта страна», который также был номинирован на литературную премию «Национальный бестселлер».