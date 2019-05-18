На Малой Конюшенной улице открылся литературный парк «Книжные аллеи»

На Малой Конюшенной улице в Петербурге вновь открылся литературный парк «Книжные аллеи». Побывать в своеобразном книжном городке можно до 21 сентября — 40 павильонов, в которых представлено более 50 тысяч книг, будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

В этом году «Книжные аллеи» оформлены в театральной стилистике — 2019 год в России объявлен годом Театра. На вхоже в литературный парк установлена беседка, стилизованная под ротонду с Дворцового моста. Книги, представленные на аллеях, преимущественно петербургских писателей — например, краеведческая и детская литература, мемуары известных актеров и режиссеров.

В этом году в программе книжного фестиваля встречи с современными писателями, экскурсии, литературные конкурсы открытые чтения и выступления молодых исполнителей. Так, сегодня Игорь Романенский и Александр Бондаренко выступят с произведениями русского поэта Евгения Евтушенко, а завтра, 19 мая, на аллеях прочтут «Петербургские строфы» из «Невского альманаха».

Второй год подряд в «Книжных аллеях» примут участие театры Петербурга — каждую субботу на аллеях будут проходить бесплатные спектакли. Зрители смогут посмотреть выступления артистов Театра музыкальной комедии, детского музыкального театра «Зазеркалье», театра-фестиваля «Балтийский дом», оркестра «Классика», Театра на Васильевском, театра «На Литейном» и других творческих коллективов.

«В год театра книжная лавка должна быть украшена мемуарами великих актеров. Это интересные мемуары Никиты Михалкова, Галины Волчек, очень много литературы о русских актерах, которые создавали русскую театральную культуру о Симонове, о Юрьеве, об истории Александринского театра», — рассказал на открытии «Книжных аллей» народный артист России Рудольф Фурманов.

За программой литературного фестиваля можно следить здесь.