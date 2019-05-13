Норвежский писатель Ю Несбе презентует новую книгу «Нож» — продолжение серии о полицейском Харри Холе

По сюжету, в Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не совсем обычную роль — он возглавляет не расследование, а список подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по данному поводу, поскольку переживает не лучшие времена и некоторые события последних дней напрочь выпали из его памяти. Правда на момент убийства у него имеется алиби, но случайная находка, сделанная в своей квартире, заставляет Харри усомниться в нем. Он почти убежден в том, что виновен, и ведет собственное расследование — в первую очередь это расследование темных глубин собственного «я».

Знаменитым Ю Несбе сделала серия криминальных романов о сыщике Харри Холе — первый роман «Нетопырь» 1977 года выпуска принес автору премию «Стеклянный ключ» в номинации «Лучший скандинавский детективный роман». Сегодня его произведения переведены на пятьдесят языков, а в копилке наград премия Датской академии детектива и «Книга года». Несбе не только писатель — он является вокалистом и композитором норвежской группы Di Derre. Несбе любит называть себя рок-музыкантом, композитором, автором рок-текстов, профессиональным экономистом и только потом — писателем. Сейчас Несбе живет в Осло.