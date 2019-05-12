Современные поэты впервые прочитают свои стихи в «полутора комнатах» Бродского
Сегодня, 12 мая, современные поэты прочитают свои произведения в «полутора комнатах» Иосифа Бродского на Литейном, 24. Мероприятие называют «моментом соединения» двух литературных эпох — Фонд создания музея нобелевского лауреата проводит читки стихов и переводов молодого поколения в бывшей коммунальной квартире дома Мурузи впервые.
В 18:00 вывшей коммунальной квартире в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24 молодые авторы прочитают свои стихи и переводы — в программе литературного вечера выступления Дарьи Суховей, Алексея Кияница, Павла Банникова, Никиты Сунгатова, Эдуарда Шелганова, Софии Камилл, Даниила Габе, Дмитрия Сидорова, Бориса Фридлендера и других.
Вход осуществляется за пожертвования и по предварительной регистрации, которую можно совершить по ссылке.
Напомним, уже совсем скоро в Петербурге проведут первый международный фестиваль «Бродский фест». Трехдневную программу мероприятия составят кинопоказы, спектакли и встречи с писателями на различных площадках города — в том числе открытие фестиваля на Санкт-Петербургском книжном салоне, где состоится презентация книг-биографий об Иосифе Бродском. А еще ранее стало известно, когда Музей нобелевского лауреата откроется в пространстве бывшей коммунальной квартиры в доме Мурузи, где поэт прожил почти двадцать лет до эмиграции в 1972 году.
Максим Левченко
В этой истории звучит много голосов: семья Бродского, его друзья из Штатов, люди, которые знали поэта в Ленинграде, и, конечно, Фонтанный дом, где сейчас хранится часть архива. Моя задача — услышать всех и постараться помочь воплотить лучшие идеи в жизнь. Безусловно, мы много часов беседуем по каждому вопросу, в том числе по поводу интерьера мемориальной части: нужно ли возвращать подлинные вещи, например секретер и книги. Казалось бы, все очевидно, но и здесь у каждого участника есть свой взгляд.
В результате было решено, что самым правильным будет отреставрировать «полторы комнаты», но оставить их пустыми. Бродский — это не бронзовая статуя, не тяжеловесный памятник, это жизнь, ведь его стихи по-разному интонируются, а каждый чтец вносит в них свой характер и смысл. Хотелось бы и это пространство наполнить разным звучанием: его обстановка и настроение будут меняться. Сегодня привезем туда экспонаты из хранения Фонтанного дома, который нас очень поддерживает, а завтра сделаем проекцию, под которую включим запись голоса Михаила Барышникова, одного из самых близких друзей поэта
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