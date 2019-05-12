Современные поэты впервые прочитают свои стихи в «полутора комнатах» Бродского

Сегодня, 12 мая, современные поэты прочитают свои произведения в «полутора комнатах» Иосифа Бродского на Литейном, 24. Мероприятие называют «моментом соединения» двух литературных эпох — Фонд создания музея нобелевского лауреата проводит читки стихов и переводов молодого поколения в бывшей коммунальной квартире дома Мурузи впервые.

В 18:00 вывшей коммунальной квартире в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24 молодые авторы прочитают свои стихи и переводы — в программе литературного вечера выступления Дарьи Суховей, Алексея Кияница, Павла Банникова, Никиты Сунгатова, Эдуарда Шелганова, Софии Камилл, Даниила Габе, Дмитрия Сидорова, Бориса Фридлендера и других.

Вход осуществляется за пожертвования и по предварительной регистрации, которую можно совершить по ссылке.

Напомним, уже совсем скоро в Петербурге проведут первый международный фестиваль «Бродский фест». Трехдневную программу мероприятия составят кинопоказы, спектакли и встречи с писателями на различных площадках города — в том числе открытие фестиваля на Санкт-Петербургском книжном салоне, где состоится презентация книг-биографий об Иосифе Бродском. А еще ранее стало известно, когда Музей нобелевского лауреата откроется в пространстве бывшей коммунальной квартиры в доме Мурузи, где поэт прожил почти двадцать лет до эмиграции в 1972 году.