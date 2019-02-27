Евгений Водолазкин стал лауреатом литературной премии Солженицына
Писатель и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Евгений Водолазкин, автор романа «Лавр», за который он получил премию «Большая книга», стал лауреатом литературной премии Александра Солженицына-2019 — «за вдохновенный стиль художественного письма».
Литературную премию Александра Солженицына присуждают с 1998 года, а ее лауреатами в разные годы становились писатель Валентин Распутин, режиссер Владимир Бортко, актер Евгений Миронов, писатель Алексей Варламов и другие. В этом году ее удостоился петербургский писатель Евгений Водолазкин.
«За органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного письма», — передает ТАСС слова пресс-службы премии. Вручение пройдет 18 апреля в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына.
Евгений Водолазкин
Из интервью «Собака.ru»:
Французские журналисты спросили меня, кто является моей музой. Я их ужасно напугал, сказав, что это — смерть. На Западе ведь вообще не любят говорить о ней. Но я понимаю, что нужно успеть сказать все, что считаешь нужным. В этом отношении мысль о смерти является хорошим надсмотрщиком. Она приучает к ответственности и упорядочивает жизнь. Это как сочинение, которое пишешь в классе. В начале урока у тебя есть черновик, а потом смотришь на часы — оказывается, уже нет времени переписывать, сразу делаешь начисто. Не следует жить для чего-то там в будущем, а надо, в высоком смысле, сегодняшним днем. То есть стремиться не вперед, а вверх. Для этого нужно осознавать себя в своем времени и никогда не отчаиваться. Об этом, на самом деле, все мои романы.
Напомним, в мае прошлого года писатель раскрыл название и сюжет своей новой книги под названием «Брисбен». Роман не автобиографический, но, как отметил писатель, в нем много мест и событий, которым он был свидетелем.
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