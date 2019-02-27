Евгений Водолазкин стал лауреатом литературной премии Солженицына

Литературную премию Александра Солженицына присуждают с 1998 года, а ее лауреатами в разные годы становились писатель Валентин Распутин, режиссер Владимир Бортко, актер Евгений Миронов, писатель Алексей Варламов и другие. В этом году ее удостоился петербургский писатель Евгений Водолазкин.

«За органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного письма», — передает ТАСС слова пресс-службы премии. Вручение пройдет 18 апреля в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына.