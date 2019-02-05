Стали известны лауреаты литературной премии «НОС»

Поэт и редактор сайта Colta.ru Мария Степанова получила гран-при литературной премии «Нос» за роман «Памяти памяти». Финальные дебаты завершились 4 февраля.

Книга Степановой — экспериментальный роман, где сплетены воспоминания и документы из семейного архива, размышления о литературе, описания фотографий. Произведение отмечено премией «Большая книга».

Приз читательских симпатий получил Виктор Пелевин за роман «iPhuck 10», а призом критического сообщества отмечена Людмила Петрушевская за книгу «Нас украли. История преступлений».

В шорт-лист «Носа» в 2019 также вошли «Родина слоников» кинокритика Дениса Горелова, роман Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» и произведение Анны Немзер «Раунд». Также была представлена книга «Рассказы» сценариста Натальи Мещаниновой, «Открывается внутрь» Ксении Букши, «Вещи и ущи» Аллы Горбуновой и дневник «Моабитские хроники» художника Юрия Лейдермана.

Литературная премия «НОС» основана благотворительным фондом Михаила Прохорова. Однозначного варианта расшифровки названия награды: ее называют и «Новая словесность», и «Новая социальность».

Ранее свой лонг-лист опубликовала премия «Нацбест-2019».