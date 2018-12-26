«Льва Николаевича хочется поставить в угол»: Татьяна Толстая – об изменах русских писателей

Сюжет такой: главный герой Василий приезжает в несуществующий город в Италии Фиальта и снова сталкивается с Ниной, с которой его связывают 15 лет мимолетных встреч. Он вспоминает, что в первый раз они виделись в юности, на даче его тетки в Лужском имении, где начали целоваться в темноте, не зная даже имен друг друга. Каждый раз при встрече они придавались любовным утехам, если была возможность, но после Василий обводил глазами комнату и понимал, что она многих так приветствует – Нина была страшно доброжелательна в любовном отношении. У главного героя это вызывало ревность как минимум. Он женился, она вышла замуж, но встречи их продолжились. Это была быстрая, торопливая, веселая любовь.

У Набокова смысловые нити продернуты и запутаны сквозь текст, и местами возникают узлы, выделяются важные слова и моменты. Одна из нитей – это муж Нины Фердинанд, который описывается как демон или даже дьявол. Слово «чертыхаться», с которого начинается знакомство Василия с ней, предвещает эту тему. «Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит, не я один противился его демонскому обаянию; не я один испытывал офиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу». Офиологический, то есть имеющий отношение к змее. И книга его – произведение дьявола. Парча – это и свойство змеи, кстати. А другая нить – это некий райский сад, откуда исходит свет творчества. Слово «рай» в самом рассказе встречается несколько раз. Стало быть, эта женщина либо Ева, либо Лилит – понимайте, как хотите. Если рассматривать ее как Лилит, это будет совершенно другое прочтение любви и измены.

Заканчивается рассказ тем, что Нина все-таки оказывается смертной. За одну страницу до конца главный герой говорит, что любит ее, и у Нины на лице, как летучая мышь, проскальзывает чувство отвращения. И у читателя складывается ощущение, что он ее этим признанием убивает. До сих пор она была ничьей женщиной, но как только он попытался пригвоздить ее своей любовью, то уничтожил ее. И произнесением этого заклятия он убивает то летучее, что жило и все 15 лет его сопровождало. Это уникальный в русской литературе взгляд на измену.

Для тех, кто понимает, что любовь не связана напрямую с сексом, этот рассказ – подарок. Потому что секса в нем много, а любовь не получается. Любовь – это то-то другое.

По мотивам лекции, прочитанной 28 ноября на открытой киностудии «Лендок»

Записала Сабина Алиева