Теракт Брейвика 7 лет спустя: как подростки пытались сбежать от массового расстрела

Внутри, в просторном зале кафетерия, было не протолкнуться. Даже на встречу с норвежской Маргарет Тэтчер, самой Гру Харлем Брунтланн, трижды экс-премьером и полубогиней лейбористского движения, народу пришло меньше. Она покинула Утойю несколько часов назад. Ее выступление, посвященное борьбе с типично мужскими предрассудками и закостенелым мышлением сексистов, которые, несмотря на все усилия феминисток Норвегии, до сих пор сопротивляются неотвратимому гендерному равенству… да, это выступление, потрясное, по-другому Сольвейг сказать не могла, было главным событием дня. Недолго.

- Господи, за что?!

- Мешок дерьма!

Они готовились, что будет тяжело, но не представляли насколько. В сети появлялись фотографии, буквально вводившие в дрожь. Пожилая женщина, у которой всё лицо и футболка словно вымазаны красной краской.

«Кровь не может быть настолько густой! Неужели кровь настолько густая?!»

У другой торчит что-то длинное и тонкое, прямо из лба. Как рог единорога! Не мёртвая, нет, в сознании, на ногах. С ужасной гримасой боли.

-Ад!

Они нервно сжимали мобильники, искали фото, показывали друг другу, порывисто гасили экраны, но потом включали опять. Ида громко всхлипывала, Дилара пыталась её успокоить. Две новые подружки Сольвейг: турчанка Дилара, рыжеволосая зажигалка, сводившая с ума кучу мальчиков, и скромняшка Ида, на четверть исландка, на четверть немка.

Сольвейг присела на корточки и взяла обеих подруг за руки. Ида подняла заплаканные глаза:

-Что мы им сделали?

В ее смартфоне Сольвейг увидела разбомбленную площадь. Ту самую, на которой она обедала с Лукасом.

-Я не могу… - Сольвейг потерла веки, - меня мутит…

Внезапно почувствовала что-то в области затылка, едва уловимое, однако ничего общего с тошнотой… такое ощущение, будто из-за спины кто-то смотрит. Оглянулась в надежде, что это Лукас, но ему было не до Сольвейг. С самым серьёзным видом он доносил какие-то важные сведения до региональных молодежных лидеров. Тогда она резко повернулась в другую сторону и этим смутила невысокого чернявого юношу у стены. Его взгляд мгновенно разбился об пол. Сольвейг не знала, как зовут этого паренька, знала только то, что он откуда-то с ближнего Востока, и что плохо играет в волейбол, тем не менее не пропускает ни одной их баталии.

- Сколько жертв?

- Может, они Премьера убить пытались?

- Как вообще провезли эту бомбу к Дому правительства?

- Кто?

Оставалось неизвестным. О других взрывах никто ничего не говорил. Точно, их и не было.

«Вероятно, все, и правда, очень засекречено», - решила Сольвейг.

На сцену поднялась управляющая лагерем Моника, её тут ещё называли мамой Утойи, и напомнила, что остров далеко от столицы, поэтому безопаснее места сейчас нет. Она посоветовала всем связаться с родителями и сказала, что вечерняя дискотека отменяется. Затем Монике позвонили, и она куда-то ушла. Многие подростки тоже покинули зал.

Были еще какие-то рекомендации от старших, Сольвейг пропустила их мимо ушей.

Придумали акцию с плакатами… что на них хотели писать, девочка не запомнила.

Появилась идея настроить телетрансляцию, но айтишник засомневался, что интернет справится, в нём ведь уже сидело полстраны. Пока обсуждали технические вопросы, Сольвейг поняла, что не готова смотреть новости.

Снаружи кто-то баловался с игрушечными пистолетами или петардами, грохочущий треск раздавался со стороны пристани.

- У кого там проблемы с чувством юмора? – возмущались стоявшие у кафетерия.