Дмитрий Быков и Мария Степанова вошли в список финалистов премии «Большая книга»

В Москве огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Имена писателей назвал председатель совета экспертов премии Михаил Бутов.

В короткий список попали восемь финалистов: Олег Ермаков («Радуга и Вереск»), Алексей Винокуров («Люди черного дракона»), Мария Степанова («Памяти памяти»), Евгений Гришковец («Театр отчаяния»), Ольга Славникова («Прыжок в длину»), Дмитрий Быков («Июнь»), Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира») и Александр Архангельский («Бюро проверки»).

Церемония вручения состоится в конце 2018 года. Победитель получит приз в три миллиона рублей, тот, кто займет второе место получит — 1,5 миллиона рублей, третье — миллион рублей.

«Большая книга» проводится ежегодно с 2005 года. В состав жюри премии входят около сотни профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.

Ранее писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин получил премию «Большая книга» за роман «Лавр». В начале мая он рассказал нам о том, что заканчивает свою новую книгу под названием «Брисбен».