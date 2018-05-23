О путеводителе «Петербург. Пешком по городу»

История возникновения книги простая. Я родился и вырос в Петербурге, хорошо его знаю, а еще я общительный человек, играющий в интеллектуальные игры – они за последние 30 лет сильно развились и разошлись по миру. Поэтому ко мне часто приезжают гости и просят показать им город. Я уже не молод, у меня не всегда есть время и возможность долго с ними гулять, поэтому я решил написать книгу, с которой они могли бы изучать наши красоты.

С одной стороны, написал я ее быстро, с другой – работу над ней начал 46 лет назад. В нее вошла экскурсия по Марсовому полю, которую мы с одноклассниками представили для участия в самом первом конкурсе «Ты – ленинградец» в 1971 году. Сейчас он тоже проходит, только, естественно, называется «Ты – петербуржец», для школьников – надо продемонстрировать знания города, написать экскурсию, провести по маршрутам. Тогда наша школа выиграла.

С тех пор я, конечно, многого достиг, стал намного лучше знать Петербург – во многом благодаря тому, что полтора года до и полтора года после его 300-летия я делал телевизионную программу на канале СТС – «Санкт-Петербург в деталях». Это было очень здорово, потому что я удовлетворял собственное любопытство за казенный счет. Меня пускали со съемочной бригадой в такие места, куда простым людям не попасть.

Если говорить, кому адресована эта книга, то это в первую очередь семьи, в которых есть подрастающие дети. Я описал те маршруты, которыми со мной гуляли мои мама и папа, а потом я ходил со своими дочками. Это возможность рассказать о городе, привить любовь. Но и взрослым она будет интересна, потому что я пытался сохранить авторские интонации в своих рассказах, быть понятным и говорить о том, в чем действительно разбираюсь.