Борис Акунин поделился отрывком нового романа «Ореховый Будда»

Писатель Борис Акунин выложил на своей странице в Facebook первую главу нового романа «Ореховый Будда», публикация которого приурочена ко дню рождения писателя – 20 мая.

«Обычно в день рождения как? Именинник готовит угощение – в меру своих возможностей. Гости приходят с подарками. Предлагаю поступить так же. В качестве угощения (чем богат, тем и рад) выставляю первую главу-новеллу из еще не вышедшего романа «Ореховый Будда»», – отметил Акунин. В качестве подарка писатель ждет от поклонников пожертвований в адрес благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского.