18+

Борис Акунин поделился отрывком нового романа «Ореховый Будда»

Писатель Борис Акунин выложил на своей странице в Facebook первую главу нового романа «Ореховый Будда», публикация которого приурочена ко дню рождения писателя – 20 мая.

«Обычно в день рождения как? Именинник готовит угощение – в меру своих возможностей. Гости приходят с подарками. Предлагаю поступить так же. В качестве угощения (чем богат, тем и рад) выставляю первую главу-новеллу из еще не вышедшего романа «Ореховый Будда»», – отметил Акунин. В качестве подарка писатель ждет от поклонников пожертвований в адрес благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского.

 

В петербургские книжные магазины новый роман Акунина поступит в продажу в начале июня. Книга описывает противоречивую, бурную эпоху царя Петра Первого, которой посвящен пятый том проекта «История Российского государства» – «Царь Пётр Алексеевич». Среди героев романа - представители одного рода, живущего на территории Российского государства со времени его основания. При этом действие романа простирается далеко за пределы России: разные жители России, Голландии, Японии оказываются связаны древней реликвией, совершающей мистическое путешествие через века и пространства.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров