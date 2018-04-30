В сети появились оцифрованные страницы журналов «Ёж» и «Чиж» со стихами Даниила Хармса

Проект «Тогда» оцифровал страницы детских журналов «Ёж» и «Чиж», где впервые были опубликованы стихи Даниила Хармса. Писатель сотрудничал с этими изданиями с 1928 по 1941 год.

«Мы все придумывали стихотворные рекламы для журнала «Ёж» И вот я придумал четверостишие. В шутку. Невозможное для печати даже в те легкомысленные годы «Или сыну — „Ёж“, или в спину — нож». И, прочтя Хармсу, пожаловался на неприятное сочетание «в спиНУ НОж». И он, не задумываясь, ответил: «А вы переставьте: „Или „Ёж“ — сыну, или нож — в спину“», — рассказывал об этом времени Евгений Шварц.