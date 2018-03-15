В апреле на ремонт закроют Невский проспект
В Петербурге в апреле 2018 года начнут ремонтировать Невский проспект. Работы планируют завершить в мае. Об этом 14 марта заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин.
Ремонт будет проводиться по участкам проспекта с полным их закрытием только по выходным дням и в ночное время, чтобы не блокировать движение автомобилей в Петербурге. На Невском проспекте заменят асфальт и устранят колейность.
Замена дорожного покрытия пройдет в два этапа: сначала проспект отремонтируют от площади Восстания до площади Александра Невского, а потом от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Работы должны завершиться к чемпионату мира по футболу. В начале марта КРТИ объявил конкурс на ремонт дорожного покрытия Невского проспекта. Стоимость контракта составила 219 млн рублей. Невский проспект не ремонтировали около 10 лет.
По материалам «ДП»
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