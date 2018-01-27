Авторы «Смерти Сталина» написали комикс о последних годах Российской империи

Их новый комикс, впрочем как и уже известная «Смерть Сталина», будет сильно отличаться от исторических событий. Однако авторы надеяться рассмотреть, как развивались события в Российской империи накануне Первой русской революции. Сюжет первого тома будет строится вокруг генерал-губернатора Сергея Александровича, пятого сына Александра II, и событий сентября 1904 года, когда голодные рабочие и горожане собрались под окнами дворца главы Москвы. Толпа забрасывает градоначальника помидорами, а он разрешает армии начать обстрел протестующих.

В реальности Сергей Александрович был обвинен в применении военной силы, но из-за событий января 1905 года. 4 февраля того же года генерал-губернатор был убит террористом Каляевым.

Напомним, комикс «Смерть Сталина» лег в основу одноименного фильма режиссера Армандо Ианнуччи. Однако его прокат в России был запрещен 23 января, а правнук советского вождя назвал авторов картины «нелюдями».