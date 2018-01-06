Ученые установили причину смерти писателя Антона Чехова спустя век

Великий русский писатель-драматург Антон Павлович Чехов скончался от кровоизлияния в мозг. Такой вывод сделали исследователи Куодрэмского института биологических наук в британском городе Норидж, пишет The Times.

Специалисты изучили состав проб с открытки с подписью Чехова, его писем, а также с рубашки с пятном крови. Помимо бактерий туберкулеза, в пробах обнаружилось белковое вещество. По мнению ученых, оно способоствовало образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг.

Писатель Антон Чехов скончался 15 июля 1904 года в гостинице на курорте Баденвайлер в Германии. Он уехал за границу после очередного обострений туберкулеза. Его жена Ольга Книппер-Чехова рассказывала, что Чехов прилег после бокала шампанского и умер. До сих пор непосредственной причиной его смерти считался сердечный приступ. Также в качестве версии выдвигалось заболевание туберкулезом.

По материалам «ДП»