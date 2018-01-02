Борис Акунин опубликовал первую главу нового романа об Эрасте Фандорине
Писатель Борис Акунин сделал «новогодний подарок» своим читателям и опубликовал у себя в Facebook первую главу из нового романа «Не прощаюсь» о приключениях Эраста Фандорина. Книга, обложку которой писатель также опубликовал в соцсети, по его словам, выйдет только в феврале, но пользователи уже сейчас могут узнать «что произошло с героем в черном-черном городе». Судя по тексте, действие романа будет происходить на следующий год после Октябрьской революции.
Напомним, будущий роман Бориса Акунина «Не прощаюсь» — 15-я книга об Эрасте Фандорине. Официально ее выход запланирован на 8 февраля этого года. Именно в этот день 20 лет назад вышел первый роман писателя «Азазель».
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