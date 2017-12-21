Автор «Ночного дозора» популярнее среди петербуржцев чем «Игра престолов»

Портал «Яндекс» подвел книжные итоги года в Петербурге — сервис выяснил, какие книги жители города искали чаще всего. «В рейтинге представлены запросы со словом "книга", заданные пользователями поисковой системы Яндекс на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 января 2017 года по 30 ноября 2017 года», — сообщила пресс-служба портала «Собака.ru».

Так, оказалось, что самым популярным писателем в поисковых запросах у петербуржцев стал Стивен Кинг. На втором месте — автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. «Бронзу» получили «книги по психологии».

В топ-10 также вошла серия романов про Ведьмака, книги Агаты Кристи, и также цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, который вошел в основу культового сериала «Игра престолов». Замыкает десятку книга «Метро 2033» и сага о Гарри Поттере.

Напомним, ранее стали известны музыкальные предпочтения петербуржцев, а также самые популярные запросы по российским и городским событиям. Сервис также составил список самых популярных поисковых запросов россиян в 2017 году.