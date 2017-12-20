Книжный магазин «Марки и закладки» в Петербурге закроется в конце декабря

В Петербурге закрывается книжный магазин «Марки и закладки». Об этом сообщили в группе магазина ВК.

«Пока в России арендная ставка и налоги для книжных магазинов и алкогольных будут одинаковыми, то довольно сложно ожидать каких-то серьезных прорывов в просветительской деятельности», — рассказал основатель магазина «Марки и закладки» Святослав Иванов порталу «Афише Daily».

Иванов уведомил арендодателей кластера «Голицын Лофт», в котором находится магазин, о том, что «Марки и закладки» закрываются, и по, его словам, им насчитали несуществующие пени, после чего помещение было опечатано со всеми книгами и товарами.

После решения конфликта с арендодателем Иванов обещал устроить финальную распродажу. Оставшиеся книги будут возвращены в издательства.

Книжный магазин «Марки и закладки» был открыт в начале июня на набережной реки Фонтанки. Его основным ассортиментом была художественная литература, а также подборки книг по философии, социологии, политологии, филологии и культурологии.