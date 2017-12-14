В 2018 году издательство Corpus выпустит последнюю книгу Умберто Эко «Заклинание Сатаны» (Pape Satan aleppe). Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба издательства.

В книгу войдут эссе Эко и расшифровки его недавних публичных выступлений. Писатель, скончавшийся 19 февраля 2016 года, успел закончить, отредактировать и сдать в издательство полный текст произведения.

Напомним, Эко родился в Александрии 5 января 1932 года. Свой первый роман «Имя розы» писатель выпустил в 1980 году. С тех пор он написал множество произведений, включая эссе по языкознанию и философии. В 2015 году в свой день рождения он выпустил свою последнюю книгу «Нулевой номер».

Высказывания и отрывки из книг Умберто Эко мгновенно разлетались на цитаты и афоризмы, становясь крылатыми фразами. Здесь мы собрали 10 гениальных высказываний писателя.