Роман «Травля» Саши Филипенко экранизируют

Номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», писатель Саша Филиппенко рассказал на своей странице в Facebook о том, что его роман «Травля», который вышел в 2016 году, собираются экранизировать.

«Подписал контракт с компанией „Фетисов иллюзион“. Съемки фильма по роману „Травля“ стартуют в 2019-ом году», — написал он. О том, кто выступит режиссером картины и какие актеры будут задействованы в съемках, пока ничего неизвестно.

Остросюжетный Роман «Травля» издательство «Время» уже поспешило окрестить точным фотопортретом эпохи, на котором каждый с ужасом узнает себя. Саша Филипенко — белорусский прозаик, выпускник филологического факультета СПБГУ и лауреат «Русской премии», экс-сценарист программы «Прожекторперисхилтон» и экс-ведущий телеканала «Дождь».

Здесь можно прочитать отрывок из его романа «Красный крест». Ранее писатель дал эксклюзивное интервью «Собака.ru», в котором рассказал о том, как возникла идея написать «Травлю», в которой несколько сюжетных линий и десяток главных персонажей.