Стали известны лауреаты «Большой книги»

12 декабря в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной литературной премии «Большая книга».

Первое место присудили Льву Данилкину за книгу «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Второе место занял Сергей Шаргунов и его книга «Катаев. Погоня за вечной весной». Третье место — у Шамиля Идиатуллина («Город Брежнев»).

Писательница Виктория Токарева получила специальный приз за вклад в литературу. Победителями читательского конкурса стали Сергей Шаргунов, Лев Данилкин и Шамиль Идиатуллин.

Премия «Большая книга» учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005 году. На премию могут претендовать художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. При этом участники конкурса не имеют никаких ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства.

В этом году за первое место лауреат премии получит 3 млн рублей, за второе — 1,5 млн рублей, третье — 1 млн рублей.