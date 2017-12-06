«Русский Букер» получила писательница Александра Николаенко

Премию «Русский Букер» в этом году получила писательница Александра Николаенко за дебютный роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства».

«Я понимала, что делаю что-то сумасшедшее. Эту книгу поймут не все, не все смогут дочитать. Когда я начинала ее писать, меня преследовал странный ритм. Если читатель войдет в этот ритм, то он прочтет ее взахлеб, за ночь. Я люблю ее как своего ребенка. Она написана в странном жанре. Это история из детства, история о том, как мы жили тогда, история любви, которая началась в детстве и не прошла», — заявила она агентству РИА Новости.

Свою книгу Николаенко писала два года. Помимо нее, в шорт-лист премии вошли шесть произведений: «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Заххок» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александра Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

Победитель «Русского Букера» получит призовые 1,5 миллиона рублей, а авторы, чьи произведения оказались в шорт-листе — по 150 тысяч.

Премию «Русский Букер» учредили в 1992 году. Согласно ее уставу, премия необходима для привлечения внимания читателей «к серьезной прозе» и обеспечения коммерческого успеха «книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей».