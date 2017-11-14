Писатель Вадим Левенталь советует, что почитать
|Писатель Вадим Левенталь запускает именную литературную серию — не в силах дождаться выхода первого тома, мы заглянули на его книжную полку и узнали все подробности.
В издательстве «Флюид ФриФлай» скоро появится моя серия современной русской прозы под названием «Книжная полка Вадима Левенталя». Для нее я отбираю внежанровую художественную литературу: мне не интересна та, что остается в каких-то рамках. Ну детектив и детектив — прочитал, узнал, кто убийца, и забыл. А книга должна потрясти до основания, чтобы читатель огляделся вокруг и сказал себе: как же я вообще раньше жил-то? Будет ли она при этом про сыщика, марсиан или половую любовь — дело десятое. Произведения, с которых серия начнется, — трудно представить тексты более разные. Первым станет роман из вьетнамской истории ХХ века Эльдара Саттарова, финалиста «Нацбеста» (название ему будем менять, так что пока его не скажу). Вторым — рассказ о бурном и крайне травматичном адюльтере молодого писателя из Липецка Романа Богословского «Зачем ты пришла?». Объединяет их только то, что обе книги сносят башню.
Вообще, серия будет рассчитана на умную, беспокойную, веселую, открытую во всех смыслах (в том числе и open-minded) аудиторию. В какой-то части она будет пересекаться с поклонниками издательств «Лимбус Пресс» и «АСТ: Редакция Елены Шубиной». Но, при всей моей любви к этим импринтам, в нынешнем виде они — учреждения довольно консервативные и чересчур осторожные. Мне не хватает на издательской карте страны пространства для маневра пиратского корабля — пятнадцать человек на сундук мертвеца. Если Людмила Улицкая, Дмитрий Быков или, прости господи, Борис Акунин — это и есть современная русская литература, то ее пора пощекотать ножичком под ребрами.
Из тех книг, что я прочел недавно, рекомендую блестящего «Ленина» Льва Данилкина, отличный новый роман Андрея Геласимова «Роза ветров» об адмирале Невельском, визионерскую книжку прозы моего любимого питерского поэта Аллы Горбуновой «Вещи и ущи», нового Виктора Пелевина — Пелевин еще всем задницы надерет. Кроме того, мне понравился сборник рассказов и баек великого Эдуарда Степановича Кочергина «Россия, кто здесь крайний?».
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