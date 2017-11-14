Писатель Вадим Левенталь советует, что почитать

В издательстве «Флюид ФриФлай» скоро появится моя серия современной русской прозы под названием «Книжная полка Вадима Левенталя». Для нее я отбираю внежанровую художественную литературу: мне не интересна та, что остается в каких-то рамках. Ну детектив и детектив — прочитал, узнал, кто убийца, и забыл. А книга должна потрясти до основания, чтобы читатель огляделся вокруг и сказал себе: как же я вообще раньше жил-то? Будет ли она при этом про сыщика, марсиан или половую любовь — дело десятое. Произведения, с которых серия начнется, — трудно представить тексты более разные. Первым станет роман из вьетнамской истории ХХ века Эльдара Саттарова, финалиста «Нацбеста» (название ему будем менять, так что пока его не скажу). Вторым — рассказ о бурном и крайне травматичном адюльтере молодого писателя из Липецка Романа Богословского «Зачем ты пришла?». Объединяет их только то, что обе книги сносят башню.