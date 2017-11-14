Писатель Вадим Левенталь советует, что почитать

Писатель Вадим Левенталь запускает именную литературную серию — не в силах дождаться выхода первого тома, мы заглянули на его книжную полку и узнали все подробности.

В издательстве «Флюид ФриФлай» скоро появится моя серия современной русской прозы под названием «Книжная полка Вадима Левенталя». Для нее я отбираю внежанровую художественную литературу: мне не интересна та, что остается в каких-то рамках. Ну детектив и детектив — прочитал, узнал, кто убийца, и забыл. А книга должна потрясти до основания, чтобы читатель огляделся вокруг и сказал себе: как же я вообще раньше жил-то? Будет ли она при этом про сыщика, марсиан или половую любовь — дело десятое. Произведения, с которых серия начнется, — трудно представить тексты более разные. Первым станет роман из вьетнамской истории ХХ века Эльдара Саттарова, финалиста «Нацбеста» (название ему будем менять, так что пока его не скажу). Вторым — рассказ о бурном и крайне травматичном адюльтере молодого писателя из Липецка Романа Богословского «Зачем ты пришла?». Объединяет их только то, что обе книги сносят башню.

Если Улицкая, Быков или Акунин — это и есть современная русская литература, то ее пора пощекотать ножичком под ребрами

Вообще, серия будет рассчитана на умную, беспокойную, веселую, открытую во всех смыслах (в том числе и open-minded) аудиторию. В какой-то части она будет пересекаться с поклонниками издательств «Лимбус Пресс» и «АСТ: Редакция Елены Шубиной». Но, при всей моей любви к этим импринтам, в нынешнем виде они — учреждения довольно консервативные и чересчур осторожные. Мне не хватает на издательской карте страны пространства для маневра пиратского корабля — пятнадцать человек на сундук мертвеца. Если Людмила Улицкая, Дмитрий Быков или, прости господи, Борис Акунин — это и есть современная русская литература, то ее пора пощекотать ножичком под ребрами.

Из тех книг, что я прочел недавно, рекомендую блестящего «Ленина» Льва Данилкина, отличный новый роман Андрея Геласимова «Роза ветров» об адмирале Невельском, визионерскую книжку прозы моего любимого питерского поэта Аллы Горбуновой «Вещи и ущи», нового Виктора Пелевина — Пелевин еще всем задницы надерет. Кроме того, мне понравился сборник рассказов и баек великого Эдуарда Степановича Кочергина «Россия, кто здесь крайний?».

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Автор: Елена Анисимова
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Люди: Вадим Левенталь
Материал из номера: Ноябрь, 202
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