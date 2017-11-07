Что читать осенью: 20 отличных книжных новинок

Эдвард Росс «Как устроено кино»

Шотландский автор науч-поп-комиксов для университетов и музеев изобразил историю кинематографа так наглядно, что лучше, кажется, не вышло бы объяснить даже в форме кино. В центре внимания — картины от «Крепкого орешка» и «Бегущего по лезвию» до фильмов Годара, Кубрика и Тарковского.

«МИФ», уже вышла