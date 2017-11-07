Что читать осенью: 20 отличных книжных новинок
Романы Виктора Пелевина и Дмитрия Быкова, мотивирующий нон-фикшн и красочные детские книги – отвечаем на извечный вопрос, что бы почитать долгими осенними (и зимними) вечерами.
Сергей Носов «Хозяйка истории. Полная содержательная редакция М. Подпругина с приложением его доподлинных писем»
Мастер сумасбродных трагикомедий Сергей Носов переписал свой же роман двадцатилетней давности (вошедший в шорт-лист «Русского Букера») от имени одного из персонажей: кто сказал, что герои не могут править своего создателя?
«Лимбус Пресс», уже вышла
Павел Басинский «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой»
Литературный критик и писатель попытался осмыслить короткую и трагичную биографию одной из первых русских феминисток: студентка Сорбонны погибла при странных обстоятельствах, но успела оставить дневники, которыми восхищался Василий Розанов.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», уже вышла
Эдвард Росс «Как устроено кино»
Шотландский автор науч-поп-комиксов для университетов и музеев изобразил историю кинематографа так наглядно, что лучше, кажется, не вышло бы объяснить даже в форме кино. В центре внимания — картины от «Крепкого орешка» и «Бегущего по лезвию» до фильмов Годара, Кубрика и Тарковского.
«МИФ», уже вышла
Виктор Пелевин «iPhuck 10»
Интриган Виктор Пелевин презентовал роман-осмысление современности через ироничные хештэги: #cybersex, #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #содержит нецензурную брань, #making movies, #ты полюбить заставила себя чтобы плеснуть мне в душу черным ядом, #resistance. Оказалось, что все почти так и есть: книга написана от лица полицейского алгоритма.
«Эксмо», уже вышла
Дмитрий Быков «Июнь»
По признанию Дмитрия Быкова, у главных героев ловко сконструированного трехчастного романа о предвоенном поколении (которое не подозревает, что 22 июня 1941-го уже близко) есть реальные прототипы — поэт Давид Самойлов, дочь Цветаевой Ариадна Эфрон и драматург Сигизмунд Кржижановский.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», уже вышла
Алла Горбунова «Вещи и ущи»
Одна из самых известных петербургских поэтов нового поколения Алла Горбунова (сборники «Первая любовь, мать Ада», «Колодезное вино», «Альпийская форточка») решилась опубликовать свои прозаические миниатюры: кто-то пытается стать счастливым через паблики соцсетей, кто-то – спрятаться от жизни, чтобы не замечать существования России.
«Лимбус Пресс», уже вышла
Наталья Громова «Ольга Берггольц: смерти не было и нет»
Историк литературы Наталья Громова по-новому взглянула на личность голоса блокадного Ленинграда, поэтессы Ольгы Берггольц: как ей, исключенной из партии жене расстрелянного в 1938-м литератора, удалось смириться со временем, в котором она живет.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», уже вышла
Евгений Анисимов «Петр Первый: благо или зло для России?»
В «Новом литературном обозрении» вышла книга «Петр I: благо или зло для России?» из серии, запущенной совместно с проектом Arzamas и Вольным историческим обществом. Труд профессора Европейского университета построен как дискуссия сторонников и противников реформ первого императора.
«Новое литературное обозрение», уже вышла
Аркадий Ипполитов «Ожидатели августа»
Сборник эссе и рассказов искусствоведа, номинанта нашей премии «ТОП 50» Аркадия Ипполитова. По большому счету, это переиздание книги «Вчера сегодня никогда», вышедшей почти 10 лет назад (с некоторыми изъятиями и дополнениями), но от этого проза литератора не стала менее изящной.
«Сеанс», уже вышла
Леонид Парфенов «Намедни. Наша эра. 1931–1940»
В восьмом томе проекта журналист Леонид Парфенов вновь рассказывает о событиях, людях и явлениях: Голодомор здесь соседствует с фильмом «Веселые ребята» и историей про строительство ЦПКиО имени Горького.
Corpus, уже вышла
Наум Клейман «Эйзенштейн на бумаге»
В новой книге классик киноведения Наума Клейман рассказывает о Сергее Эйзенштейне не как о режиссере, а о графике. Он комментирует детские рисунки, эскизы костюмов, кадры из фильмов и наброски мастера.
Ad Marginem, уже вышла
Ричард Платт «Мир информации»
В книге собрана коллекция интересных фактов, ответы на которые интересно будет узнать и взрослым, и детям. Например, сколько весит облако или кто изобрел карандаш. Вся информация представлена в виде понятных графических схем.
«Поляндрия», уже вышла
«Бодров»
В книгу вошли сценарии актера и режиссера Сергея Бодрова, а также фрагменты бесед со знавшими его людьми от Леонида Парфенова до Сергея Сельянова.
«Сеанс», уже вышла
Тим Харфорд «Хаос»
Член редакционного совета Financial Times Тим Харфорд наглядно доказывает, что немного беспорядка может сделать вас креативнее и продуктивнее, а хаос меняет жизнь к лучшему.
«МИФ», уже вышла
Гарольд Блум «Западный канон. Книги и школа всех времен»
Одна из самых полемических книг Стерлингского профессора Йельского университета, знаменитого критика и литературоведа. В ней Блум отстаивает самостоятельность эстетической ценности и необходимость канона, рассказывая о 26 главных авторах – от Данте, Шекспира и Толстого, до Гете и Беккета.
«Новое литературное обозрение», уже вышла
Джим Хелмор «Снежный лев»
В невероятно красивой и красочной книге с иллюстрациями Ричарда Джонса рассказывается универсальная история о том, как легко обрести уверенность в себе, когда тебе помогает особенный друг.
«Поляндрия», уже вышла
Джулиан Барнс «Метроленд»
Переиздание в новой редакции дебютного романа одного из самых ярких прозаиков современной Великобритании, лауреата Букеровской премии Джулиана Барнса. Книга о прекрасной эпохе 1960-х (и их последствиях) и настоящем семейном счастье получила премию имени Сомерсета Моэма, а в 1997 году ее экранизировал Филип Савилл с Кристианом Бейлом и Эмили Уотсон в главных ролях.
«Азбука-Аттикус», ноябрь
Ласло Краснахоркаи «Сатанинское танго»
Дебютный роман лауреата «Букера», венгерского мастера апокалипсиса о нищих крестьянах сельского кооператива настолько в свое время поразил кинематографического классика Белу Тарра, что тот его экранизировал. И весьма успешно: картина была отмечена на Берлинском кинофестивале.
Corpus, Ноябрь
Антон Долин «Оттенки русского»
В сборник самого медийного кинокритика страны (а теперь еще и главного редактора журнала «Искусство кино») Антона Долин вошли не только эссе о современном кинематографе, но и интервью с режиссерами: от Алексея Германа-младшего и Александра Сокурова до Андрея Звягинцева.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», Ноябрь
Генри Фрейзер «Маленькие большие вещи»
Английский художник и мотивационный оратор Генри Фрейзер в 17 лет оказался полностью парализован ниже плеч. Проделав непростой путь к принятию произошедшей с ним трагедии, он сочинил мудрую и вдохновляющую книгу, о том как нужно ценить каждый день жизни. И в его случае это не банальные слова, а что-то, чему правда веришь. Предисловие к «Маленькие большие вещи» написала Дж.К. Роулинг, восхищенная мужеством Фрейзера.
«Азбука-Аттикус», ноябрь
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