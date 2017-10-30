Петербург стал самым читающим регионом России

Петербург подтвердил титул культурной столицы и получил звание «Литературного флагмана России» по итогам конкурса «Самый читающий регион – 2017». Соревнование проводил Российский книжный союз.

Как сообщили организаторы, город с проектом «Санкт-Петербург 2017 — Великая Книжная рЭволюция!» обошел 83 региона, которые представляли свой самый значимый и интересный литературный проект, реализованный в 2016-2017 годах. Также для победы в конкурсе необходимо было доказать, что литературные традиции в субъектах не забывают, а инфраструктура книги и чтения не стоит на месте.

Первенство Петербургу обеспечил 21 новый книжный магазин, возрождённая «Книжная лавка писателя», филиалы которой открылись в Минске, Салониках, Симферополе, библиотека в подземке – брендированный состав метро с открытым доступом к 750 000 электронных книг, а также более пяти тысяч мероприятий, в числе которых Санкт-Петербургский книжный салон и сезонные «Книжные аллеи».

По материалам «Фонтанки»