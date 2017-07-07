В Главном штабе откроется выставка «Кабинет книги художника»

В Главном штабе Эрмитажа 11 июля откроется постоянная выставка «Кабинет книги художника», на которой представят книги, иллюстрированные литографиями, ксилографиями, гравюрами на металле и набранные вручную специально подобранным шрифтом. Как правило, такие книги изготовлены в очень ограниченном (порядка 300 экземпляров) тиражом. 

Помимо раритетных библиофильских изданий, выставка покажет работы живописцев, скульпторов, графиков. Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, музею впервые была предоставлена возможность  создать постоянную экспозицию, в которой представлены все ведущие мастера «Книги художника» первой половины и середины XX века.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Илья и Эмилия Кабаковы вернутся в Эрмитаж

В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой

Выставка «Сокровища Петербурга»

Петербуржцам покажут собрание Третьяковской галереи

Интерактивная выставка «Вселенная Шейдлина»

Уикенд в Петербурге с 22 по 25 июня

Выставка студии Роберта Лонго Common Ground

В «Манеже» пройдет фестиваль «ПроТоАрт»