В Главном штабе откроется выставка «Кабинет книги художника»

В Главном штабе Эрмитажа 11 июля откроется постоянная выставка «Кабинет книги художника», на которой представят книги, иллюстрированные литографиями, ксилографиями, гравюрами на металле и набранные вручную специально подобранным шрифтом. Как правило, такие книги изготовлены в очень ограниченном (порядка 300 экземпляров) тиражом.

Помимо раритетных библиофильских изданий, выставка покажет работы живописцев, скульпторов, графиков. Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, музею впервые была предоставлена возможность создать постоянную экспозицию, в которой представлены все ведущие мастера «Книги художника» первой половины и середины XX века.