В сеть выложили десятки советских детских книг в оригинальном оформлении

Библиотека Пристонского университета пополнила свою онлайн-библиотеку изданиями детских советских книг до 1953 года. Читатели могут познакомиться с творениями Хармса, Барто, Маяковского и других советских авторов в оригинальном оформлении первых изданий.  и

Список книг на сайте библиотеки оформлен таким образом, что найти издание можно  алфавитном порядке по иллюстраторам. Помимо этого можно отдельно посмотреть редкую тиражную графику Александра Дейнеки, Михаила Кустодиева, Алисы Порет и Любови Поповой.

 

 

Формат сайта позволяет в интерактивном режиме листать книги и полностью прочесть тот или иной рассказ. Читатели смогут познакомиться с зарождением нового визуального языка советской культуры и, в частности, русского авангарда. 

 

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