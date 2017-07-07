В сеть выложили десятки советских детских книг в оригинальном оформлении

Библиотека Пристонского университета пополнила свою онлайн-библиотеку изданиями детских советских книг до 1953 года. Читатели могут познакомиться с творениями Хармса, Барто, Маяковского и других советских авторов в оригинальном оформлении первых изданий. и

Список книг на сайте библиотеки оформлен таким образом, что найти издание можно алфавитном порядке по иллюстраторам. Помимо этого можно отдельно посмотреть редкую тиражную графику Александра Дейнеки, Михаила Кустодиева, Алисы Порет и Любови Поповой.