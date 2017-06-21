Александр Цыпкин: «Главный питерский комплекс — считать, что есть особенные питерские комплексы»

Какие характерные ленинградские черты, интеллигентские или пролетарские, были у твоих старших родственников? И какие из них ты перенял?

Ну ты спросила… когда я родился, еще были живы, если не ошибаюсь, все мои прабабушки и двое прадедушек. Про дедушек и бабушек я вообще молчу. И все они были, не поверишь, с характерными чертами. У меня такой еврейско-русско-белорусский культурно-генетический компот, что понять, в кого я такой, не представляется возможным. Точно усвоил я одно: все вопросы нужно решать мирно и по любви, к каждому человеку нужен свой подход, кричать не надо, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто пистолетом.

А что из унаследованного особенно пригодилось?

Чувство юмора. Оно было единственным способом найти общий язык со всеми членами моей семьи, в которой вечно разгорались дискуссии, особенно по вопросам моего воспитания. Я еще с яслей вынужден был лавировать между всеми, кто точно знал, как надо, хотя эти точно знающие никак не могли найти общий язык между собой. Я же вынужден был одновременно поддерживать все их противоречащие друг другу позиции и искать в этом броуновском движении свою маленькую детскую выгоду.

Но все же были и качества, которые пришлось душить?

Ну вот с излишней дипломатичностью и терпимостью пришлось бороться. Однажды я наконец решил подраться. До этого все тупо давал гопникам деньги, но чаще убалтывал. А тут походил на какие-то курсы кройки, шитья и самообороны и подумал, что хватит с меня интеллигентности. Но космос быстро объяснил, что это не мое. Дело было так. Еду на машине по пешеходной улице. Народ врассыпную, но один встал поперек и начал выступать. Я вышел. Товарищ пьяный, но крепкий. С ним жена. Оба кричат. Я вспомнил, чему учили на курсах, и со всей дури зарядил ему между ног. Он лег. Жена завизжала, что мне конец, ведь муж — милиционер. Я очень быстро свалил и решил впредь все-таки договариваться.

Итак, ты половозрелый пиар-специалист. Какие еще фирменные петербургские комплексы в тебе живы, а от каких удалось избавиться?

Главный питерский комплекс — это считать, что есть особенные питерские комплексы. И вообще считать, что мы чем-то грандиозно отличаемся от других. Люди от обезьян-то на пару генов отличаются, а всерьез предполагать, что питерские с другой планеты — смешно. Хотя конечно, в глубине души я так и считаю, но научился хотя бы это мнение прятать. Еще один фирменный питерский прием — это сделать все подешевле и надеяться, что проскочит. От него я тоже пока не избавился до конца. ЧПХ же не с неба упала, она злой рок нашего прекрасного города. Я понимаю, что денег в нем особо нет, но почему-то вспоминаю классический анекдот: не трахают потому, что прыщи, а прыщи потому, что не трахают.