Опубликован рейтинг самых богатых писательниц мира

В русской версии журнала Forbes Woman был опубликован рейтинг наиболее высокооплачиваемых писательниц в 2016 году.

Список возглавляет британка Джоан Роулинг, автор саги о Гарри Поттере. В 2016 году она заработала 19 миллионов долларов. На второй строчке рейтинга расположилась американская писательница Нора Робертс, автор таких произведений, как «Ирландские сердца», «Мак-Грегоры», «Ночные рассказы» и «Семья Станиславски». Прошлый год принес ей более 15 миллионов долларов. Американка Даниэла Стил («Обещание страсти», «Зоя», «Семейный альбом») заняла третье место, заработав 15 миллионов долларов.

В топ-10 рейтинга также вошли Эрика Джеймс (серия «Пятьдесят оттенков», 14 миллионов долларов), Пола Хокинс («Девушка в поезде», более 10 миллионов), Вероника Рот ( серия «Дивергент», 10 миллионов) и Рейчел Рассел (серия «Дневники Никки», 8,5 миллиона).

Напомним, ранее американская редакция журнала опубликовала рейтинг самых богатых знаменитостей.