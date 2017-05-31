В Петербурге откроется независимый книжный «Марки и закладки»

В начале июня в «Голицын лофте» в июне откроется независимый книжный магазин с упоительным названием «Марки и закладки».

В новом книжном можно будет купить не только книги крупных и небольших российских издательств, но и литературный самиздат.

«Марки и закладки» будет специализироваться на качественной художественной литературе, а также книгах по философии, социологии, политологии, филологии, культурологии. Кроме того, обещают много книг молодых российских поэтов и прозаиков, которые выходят совсем скромными тиражами.