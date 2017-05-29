На Елагином острове вновь откроется библиотека под открытым небом

23 июня в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове вновь откроется читальный зал под открытым небом. Взять книгу и почитать в любом уголке парка сможет любой желающий без предъявления документов. В каталоге библиотеки — художественная литература, детские книги, разнообразный нон-фикшн.

Летняя библиотека на Елагином — совместный проект восьми районных библиотек Петроградского района и ЦПКиО. В прошлые годы читальный зал на свежем воздухе располагался рядом с пристанью и детской площадкой. По всей видимости, место дислокации не изменится

Проект будет действовать в течение всего летнего сезона — точнее, до 27 августа.