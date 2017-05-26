Петербург снова назван самым читающим городом в стране

Об этом заявил глава Российского книжного союза Сергей Степашин на открытии Международного книжного салона. По данным исследователей, около 70 % петербуржцев регулярно читают книги. Это на 20 % больше, чем по стране в целом. При этом на душу населения в Петербурге приходится в два раза больше книжных магазинов, чем в любом другом городе.

Напомним, XII Петербургский Международный Книжный Салон проходит в Михайловском манеже, продлится до 28 мая и представит более 240 российских и зарубежных издательств.

Участие в Салоне принимают более 40 приглашенных гостей, среди которых известные писатели Эдвард Радзинский, Александра Маринина, Ник Перумов, Алексей Иванов, Герман Садуллаев, Елена Чижова, Татьяна Москвина, Галина Юзефович, Леонид Юзефович, Денис Драгунский, Алексей Слаповский и многие другие.