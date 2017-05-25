Дверь в дверь с петербургским книжным магазином «Подписные издания» в скором времени откроется бар. Владельцы проекта, пожелавшие остаться анонимными, судя по всему, с иронией отнеслись к питейному заведению: название Black books bar отсылает к одноименному британскому сериалу про вредного и порочного владельца книжной лавки. В российском переводе ситком выходил, правда, под другим названием — «Книжный магазин Блэка» — с 2000 по 2004 год; всего было снято три сезона телешоу.

Напомним, «Подписные издания» появились в Ленинграде 1926 году: здесь оформляли подписку на тома разных энциклопедий и литературные журналы. Последние полвека книжный магазин расположен в дореволюционном здании на Литейном. Долгие годы его директором была Галина Ермакова, бабушка нынешнего владельца бренда Михаила Иванова, номинанта премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Наследственному книготорговцу удалось превратить магазин не только в один из лучших мест, где можно купить интеллектуальную литературу, но и в культурный клуб с широким кругом фанатов.