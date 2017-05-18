В Петербурге пройдет Большой Книжный Weekend

20 и 21 мая в проекционном музее «Люмьер-Холл» пройдет второй Петербургский Большой Книжный Weekend.

Презентации новых книг, встречи с авторами, лекции и мастер-классы пройдут на двух площадках фестиваля — в большом и уличном лекториях. Среди спикеров книжного фестиваля — писатель и литературовед Андрей Аствацатуров с лекцией про урбанизм в литературе, встреча с журналисткой «Новой газеты» Еленой Костюченко, которая расскажет про новый русский репортаж, самопрезентация критиком Львом Данилкиным книги «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» и многое другое.

Большой Книжный Weekend организован Альянсом независимых издателей и петербургским книжным магазином «Все свободны».