В Петербурге пройдет Большой Книжный Weekend

  • Андрей Аствацатуров

20 и 21 мая в проекционном музее «Люмьер-Холл» пройдет второй Петербургский Большой Книжный Weekend. 

Презентации новых книг, встречи с авторами, лекции и мастер-классы пройдут на двух площадках фестиваля — в большом и уличном лекториях. Среди спикеров книжного фестиваля — писатель и литературовед Андрей Аствацатуров с лекцией про урбанизм в литературе, встреча с журналисткой «Новой газеты» Еленой Костюченко, которая расскажет про новый русский репортаж, самопрезентация критиком Львом Данилкиным книги  «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» и многое другое.

Большой Книжный Weekend организован Альянсом независимых издателей и петербургским книжным магазином «Все свободны».

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