На торгах в Центральном Манеже в Москве была продана записная книжка Анны Андреевны Ахматовой. Цена, заплаченная анонимным покупателем, ошеломила многих: артефакт ушел за два с половиной миллиона рублей. При том, что эстимейт был более чем в три раза ниже.

В конце 1950-х годов эту записную книжку Ахматова подарила писателю и драматургу Виктору Ардову. В его квартире на Большой Ордынке она неоднократно останавливалась во время своих приездов в Москву.

Затем записная книжка неоднократно переходила от одного владельца к другому. Последним, до проведения Литфондом аукциона, ее владельцем был частный коллекционер, не имеющий какого-либо отношения к семье Ардовых.

Сотрудники музея Ахматовой в Фонтанном доме не раз отмечали, что это уникальная находка, поскольку ранее эта рукопись не была известна исследователям, сведения о ней не включались в описи документов, относящихся к творчеству главной петербургской поэтессы.