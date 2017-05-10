В Петербурге пройдет благотворительная акция «Нужные книги»

С 5 по 30 июня Благотворительное издательство Татьяны Покопцевой и Центральный Дом Книги, при поддержке Комитета по Печати Санкт-Петербурга, проводит благотворительную акцию «Нужные книги».

Каждый желающий сможет принести книги, в которых больше не нуждается, в Центральный Дом книги на Невском 28, сдать на стойку информации.

Благотворительное издательство забирает книги на сортировку. Детская литература идёт малообеспеченным детям, в приходские школы, а остальные книги поступают в благотворительный книжный магазин.Книги, которые пришли в негодность (рваные, не полные, носящие нецензурные/неприличный) характер передаются на переработку.