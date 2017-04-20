Петербуржцы встретятся с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич

На Новой сцене Александринского театра 13 июня пройдет встреча с белорусской писательницей Светланой Алексиевич. Ее организуют книжный магазин «Подписные издания» и «Открытая библиотека».

Напомним, что Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе за 2015 год.

Классик русскоязычной литературы, она известна читателю по книгам «У войны не женское лицо» о Великой Отечественной войне и «Время секонд хэнд», где собраны воспоминания людей, воспитанных в СССР.

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