Библиотеки раздадут списанные книги россиянам

Все библиотеки страны с 23 апреля по 1 июня будут раздавать списанные книги.

У всех желающих есть шанс бесплатно получить тома русской классики и переводной литературы середины прошлого века, а также научные труды, научную периодику и исследовательские работы. Согласно приказу Минкультуры, раздавать будут «дефектные, устарелые по содержанию или ветхие книги».

В Минкультуры отметили, что цель акции — продлить книгам жизнь, а не отправлять их в утиль. Более того, ведомство учло мнение общественности — опросы показали, что россияне крайне негативно относятся к уничтожению литературы.