Россию включили в тройку самых читающих стран мира

Россия вошла в тройку самых читающих стран мира: 59% сограждан читают ежедневно или хотя бы раз в неделю, согласно данным интернет-исследования компании GfK.

В списке Россия заняла второе место, уступив лидерство Китаю, где доля читающего населения составляет 70%. Замыкает топ-3 Испания с результатом в 57%.

В целом регулярно читает половина населения Земли: хотя бы раз в неделю книгу открывает 50,7% опрошенных.

В Gfk отметили, что доля читающих россиян растет: в 2010 году таких было только 47%. При том 20% респондентов читали ежедневно или почти каждый день, а в 2016 году их число увеличилось до 30%. А не читают вообще 6% сограждан.

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