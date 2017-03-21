В «Подписных изданиях» появился юбилейный альбом Marvel

В старейшем книжном магазине «Подписные издания» появился редкий альбом от издательства Taschen, посвященный 75-летней истории вселенной Марвел: от 1940-х и до нулевых. Издание расскажет поклонниками комиксов и наглядно покажет, как создавались уже ставшие культовыми истории «Человек-паук», «Невероятный Халк», «Фантастическая четверка», «Железный человек», «Мстители», «Тор» и «Люди Икс».

В подарочный фолиант вошли концепт-арты, биографии героев, интервью сценаристов и художников, а также ретро-комиксы и черновые варианты рисунков, которые, как обещают создатели, удивят даже самых преданных поклонников комиксов.

Всего в книге более 700 страниц и две тысячи иллюстраций.