В «Подписных изданиях» появился юбилейный альбом Marvel

В старейшем книжном магазине «Подписные издания» появился редкий альбом от издательства Taschen, посвященный 75-летней истории вселенной Марвел: от 1940-х и до нулевых. Издание расскажет поклонниками комиксов и наглядно покажет, как создавались уже ставшие культовыми истории «Человек-паук», «Невероятный Халк», «Фантастическая четверка», «Железный человек», «Мстители», «Тор» и «Люди Икс».

В подарочный фолиант вошли концепт-арты, биографии героев, интервью сценаристов и художников, а также ретро-комиксы и черновые варианты рисунков, которые, как обещают создатели, удивят даже самых преданных поклонников комиксов.

Всего в книге более 700 страниц и две тысячи иллюстраций.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Видео: вышел новый трейлер «Чудо-женщины»

Marvel и Coca-Cola выпустили новогодние видео для одиноких людей

Фестиваль «Бумфест»

Комикс о русских супергероях получит продолжение

Comic-Con пройдет в России

Навальный выпустил комикс «Приключения поросенка Якунина»

Комиксы «Время приключений» появятся в России

Поле битвы — Россия: самые интересные зарубежные комиксы о нашей стране